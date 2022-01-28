Запуск ракети SpaceX з італійським супутником подвійного призначення перенесли через негоду

У зв'язку з несприятливими погодними умовами запуск американської важкої ракети Falcon 9 з італійським супутником спостереження радіолокацій COSMO-SkyMed (CSG-2), що планувався в п'ятницю, перенесений на добу, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск ракети тепер планується здійснити о 18:11 у п'ятницю за часом Східного узбережжя США (у суботу о 02:11 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Цей супутник Італійської космічної агенції (ASI) призначений для виконання завдань у військових та наукових цілях. Головним чином він моніторитиме ситуацію в регіоні Середземного моря.

Супутник поповнить орбітальне угруповання аналогічних космічних апаратів CSG-1, CSG-3 та CSG-4. Але при цьому є їхньою вдосконаленою версією. Він буде виведений на орбіту заввишки 619 км.