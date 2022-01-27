У Харкові невідомі осквернили відновлену меморіальну дошку Шевельову

У Харкові невідомі закидали яйцями нещодавно відновлену меморіальну дошку відомому мовознавцю-славісту та історику літератури, харків'янину Юрію Шевельову (Шереху), а під нею на стіні будинку намалювали червоною фарбою перекреслену свастику.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, наразі правоохоронці проводять перевірку, зазначивши, що заяв із цього приводу до поліції не надходило.

"Із заявами до поліції наразі ніхто не звертався. 27 січня поліцейські виявили в соціальних мережах інформацію про те, що невідомі пошкодили меморіальну дошку та обмалювали стіну на будівлі на вулиці Сумській", - ідеться в повідомленні.

Для перевірки інформації на місце виїжджала слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції №3. Правоохоронці оглянули місце події. Інформацію зареєстровано в єдиному обліку заяв і повідомлень №3, триває перевірка. З'ясовуються всі обставини події та причетні до неї особи.

Як повідомлялося, 3 вересня 2013 року в Харкові на будинку "Саламандри" (вул. Сумська, 17), де жив Шевельов у 1915-1943 роках, було встановлено меморіальну дошку вченому, виготовлену за ініціативою Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича за рахунок благодійних пожертв харків'ян, жителів інших міст України та української діаспори.

25 вересня 2013 р. Харківська міськрада рекомендувала демонтувати меморіальну дошку Шевельову. Рішення було ухвалено після тривалого обговорення. Незабаром після цього невідомі розбили дошку на шматочки й забрали.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що влада не причетна до того, що сталося.

Студент-юрист Ростислав Небельський оскаржив рішення міськради в суді. 25 грудня 2014 р. Харківський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про визнання незаконним та скасування рішення міськради.

22 січня 2022 року відбулося відкриття відновленої меморіальної дошки Шевельову.