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11:18 24.01.2022

Глава МЗС Люксембургу закликав уникнути війни у зв'язку з ситуацією навколо України

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Глава МЗС Люксембургу закликав уникнути війни у зв'язку з ситуацією навколо України

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає неприпустимим розв'язування війни у зв'язку з ситуацією навколо України.

"Не слід вступати в логіку війни. Треба зробити все, щоб уникнути війни, і для цього існують міністри закордонних справ", - заявив він у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, на якому обговорюватимуть Росія та Україна.

У відповідь на запитання, як це зробити, Ассельборн сказав, що "Росії запропоновано процес" Сполученими Штатами, НАТО, Європейським Союзом із готовністю з їхнього боку обговорити російське занепокоєння, якщо воно існує.

"Я не думаю, що хоч на мить можна уявити, що війна, військове втручання змінять порядок речей і дадуть більше аргументів і можливостей Росії змінити архітектуру безпеки в Європі", - зазначив люксембурзький міністр.

За його словами, міністри закордонних справ займаються сценарієм, спрямованим на уникнення війни. У цьому він бачить роль глав МЗС.

Теги: #ассельборн #люксембург
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