Події

11:03 23.01.2022

Помер співорганізатор фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

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Помер співорганізатор фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

Тарас Мельник, співзасновник і керівник фестивалю "Червона Рута" помер від коронавірусу, повідомила його дочка Соломія Мельник.

"Тарас Мельник - батько фестивалю "Червона Рута", патріот, ідеолог, музикознавець, піаніст вищого класу, борець за вільну і незалежну Україну, дисидент вищого ґатунку! Пішов тато ... в день Соборності України! Ковід прийшов за ним, взяв його за руку і повів за собою в засвіти", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

Тарас Мельник у 1989 р. разом з товаришами організував і провів у Чернівцях перший фестиваль україномовної музики "Червона Рута". За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Пішов з життя співзасновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

Теги: #мельник #червона_рута
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