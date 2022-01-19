Події

14:52 19.01.2022

Євродепутат Ващиковський закликав українську владу припинити вибіркове правосуддя проти Порошенка

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Євродепутат Ващиковський закликав українську владу припинити вибіркове правосуддя проти Порошенка

Депутат Європейського парламенту, голова делегації в Комітеті асоціації Україна-ЄС, колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський закликав українську владу припинити практику вибіркового правосуддя у справі проти Петра Порошенка.

"Стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях і прагненні підтримувати високий рівень міжнародних стандартів. Тому ми очікуємо, що українська влада проводитиме всі провадження з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судових процедур, належний процес, незалежність і неупередженість судової влади. Україна має покласти край замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів. Без внутрішньополітичної стабільності нація не зможе протистояти загрозам з боку Росії", - наголосив Ващиковський у заяві, оприлюдненій прес-службою партії "Європейська солідарність".

Теги: #євродепутат #порошенко
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