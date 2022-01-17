Події

16:02 17.01.2022

Увага, вітряна погода: 18 січня в Україні оголошено штормове попередження

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Увага, вітряна погода: 18 січня в Україні оголошено штормове попередження

З самого ранку і до пізньої ночі 18 січня на всій території України встановиться потенційно небезпечна вітряна погода. За даними Sinoptik.ua, швидкість вітру сягатиме 15–24 м/с, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій і Тернопільській областях можливі пориви до 30 м/с. Не залишайте відкритими вікна і кватирки, намагайтеся триматися подалі від дерев, рекламних щитів та інших конструкцій із великою вітрильністю. Не забувайте рукавички й обов’язково одягайтеся тепліше — через штормовий вітер на вулиці буде значно зимніше, ніж обіцяють термометри.

Теги: #синоптик #вітер #попередження
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