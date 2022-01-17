Події

10:03 17.01.2022

Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту

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Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту "Київ" ("Жуляни") у понеділок.

На відеостримі з аеропорту видно, як співробітниця Державної прикордонної служби повернула Порошенку його паспорт після відповідної вимоги політика.

"Протягом 15 хвилин незаконно правоохоронці, частина яких були переодягнуті у форму прикордонників, частково були у чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт, вони пояснювали це тим, що вони мають встановити мою особу, бо у них є великі сумніви, що я Порошенко. Вони понад 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України. Так сильно вони на нас чекали", - сказав політик після проходження прикордонного контролю.

Після виходу з будівлі аеропорту Порошенко вийшов до прибічників, які його зустрічали, і виступив із ними зі сцени, встановленої біля будівлі аеропорту.

Перед цим під час проходження Порошенком прикордонного контролю після прильоту з Варшави співробітники Держприкордонслужби тривалий час не віддавали йому паспорт. "Наразі відбувається недопуск мене як громадянина України на територію держави… вже понад 10 хвилин прикордонники не пускають на територію України без пояснення будь-яких причин на підставі якоїсь перевірки", - сказав Порошенко.

Він додав: "Я гадаю, що це є провокацією, яка підштовхує до масових акцій". "Ми закликаємо прикордонників не виконувати злочинні накази Офісу президента і забезпечити моє конституційне право… доступ на територію України", - сказав Порошенко.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко веде відеострим із аеропорту.

Трансляцію того, що відбувалося, на великому екрані, встановленому перед будівлею аеропорту, спостерігали люди, які зустрічали в аеропорту лідера партії "Європейська солідарність". Ті, хто зібрався, скандували "Порошенко!", і частина з них підходили безпосередньо близько до будівлі аеропорту. Учасники мітингу вимагали не виконувати злочинних наказів президента України Володимира Зеленського та пропустити Порошенка на територію України.

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у відрядженні в ЄС. Він заявив, що повернеться до України 17 січня. Того самого дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на 11:00 17 січня.

Теги: #порошенко #паспортний
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