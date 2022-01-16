На заході та півночі України в понеділок очікується сильний вітер, можливі проблеми з енергопостачанням і транспортом

Сильні пориви вітру очікуються в північних і західних областях України вже з ночі понеділка, 17 січня, повідомляє Укргідрометцентр.

"17 січня вночі в західних і північних областях, вдень по всій Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі наголосили, що такі погодні умови "можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах і вулицях".