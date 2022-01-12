Події

14:36 12.01.2022

Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до Києва

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Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до Києва

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вимагають від судді районного Печерського суду Києва призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до столиці України.

"Ми сьогодні звернулися до Печерського суду ... Вимагаємо від судді, у провадженні якого перебуває подання генерального прокурора або в цьому в разі - того, хто його замінює, про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу, призначити судове засідання на 17 січня 2022 року", - сказав адвокат Ігор Головань на брифінгу в середу в Києві.

Теги: #адвокати #порошенко
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