Адвокати Порошенка вимагають призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до Києва

Адвокати п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вимагають від судді районного Печерського суду Києва призначити судове засідання в день повернення свого підзахисного до столиці України.

"Ми сьогодні звернулися до Печерського суду ... Вимагаємо від судді, у провадженні якого перебуває подання генерального прокурора або в цьому в разі - того, хто його замінює, про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу, призначити судове засідання на 17 січня 2022 року", - сказав адвокат Ігор Головань на брифінгу в середу в Києві.