"Єврейська бібліотека" видала книгу про ізраїльську спецслужбу – Борис Ложкін

У книжковій серії "Єврейська бібліотека", в якій видаються перші переклади українською мовою світових бестселерів про євреїв та Ізраїль, вийшла вже третя книга. Нею стало дослідження відомого ізраїльського історика та політика Міхаеля Бар-Зохара та одного з найпопулярніших в Ізраїлі телеведучих, політичного оглядача Ніссіма Мішаля "Моссад: найвидатніші операції ізраїльської розвідки". Про вихід книги друком повідомив президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.

"Гарна новина для книголюбів: у видавництві "Наш Формат" вийшла третя книга серії "Єврейська бібліотека". Цього разу йдеться про найзасекреченішу спецслужбу в світі, назва якої з івриту перекладається просто – відомство", - написав Ложкін у Facebook.

Як розповів Ложкін, Моссад протягом багатьох десятиліть залишається однією з найтаємніших спецслужб у світі. Незважаючи на те, що більшість операцій Моссада суворо засекречені, про деякі з них, які викликали всесвітній резонанс, авторам вдалося зібрати інформацію як з відкритих джерел, так і від безпосередніх учасників.

"Саме про них і розповідає книга "Моссад: найвидатніші операції ізраїльської розвідки". Вийшли дуже захоплюючі історії", - додав Ложкін.

Ініціаторами створення серії "Єврейська бібліотека" виступили Благодійний фонд Бориса Ложкіна, Євро-Азіатський Єврейський Конгрес та Фонд родини Юрія Луценка. Раніше в серії вже було видано автобіографію четвертої прем'єр-міністерки Ізраїлю, киянки Голди Меїр "Моє життя" та роботу доктора Даніеля Гордіса "Ізраїль: Історія відродження нації".