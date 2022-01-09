Події

19:12 09.01.2022

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

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Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

У неділю ввечері з аеропорту міста Нур-Султан до Києва вилетів пасажирський літак, свідчать дані ресурсу Flightradar.

На сайті Flightradar уточнюється, що літак Airbus A320-271N рейсу KC103 вилетів із аеропорту казахської столиці о 20:19 за місцевим часом (16:19 за часом Києва).

Очікується, що він прибуде до київського аеропорту "Бориспіль" приблизно о 20:50.

Наразі літак уже залишив повітряний простір Казахстану і перебуває над територією РФ.

Раніше спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що авіасполучення між столицями України та Казахстану, ймовірно, відновиться 9 січня.

2 січня у місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами.

4 січня в Алмати відбулися зіткнення демонстрантів із силовиками. 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. До 19 січня на території країни запровадили надзвичайний стан. 6 та 7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та деяких інших містах орудували мародери. До Казахстану було направлено миротворчі сили від Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

 

 

 

Теги: #літак #київ #казахстан
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