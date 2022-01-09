Події

10:48 09.01.2022

На всій території України очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу

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На всій території України очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу

У неділю, 9 січня, на всій території України очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, повідомляє ДСНС.

"У західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень у Київській області значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см", - йдеться в повідомленні на сайті відомства з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту дорогами та вулицями.

Також 9-10 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнем на 8.00 6 січня, місцями можливий вихід води на заплаву, на річці Горинь у створі поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий).

Теги: #негода #попередження
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