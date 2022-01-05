Події

17:14 05.01.2022

Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну - Боррель

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Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну - Боррель

Будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Наш головний інтерес, наша головна стурбованість, наша головна ціль - спробувати деескалувати напруженість через ці переговори та інші, які послідують. Але також через сильну підтримку та тверду позицію щодо підтримки України. Ці речі мають йти пліч-о-пліч. Бажання знизити напруженість через діалог, щоб уникнути посилення напруженості, шукати рішення, але з твердою підтримкою та сильною прихильністю тому, що будь-яка військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - сказав Боррель ЗМІ під час брифінгу в Луганській області в середу.

Він наголосив, що в ЄС відбувається координація з НАТО та іншими партнерами-однодумцями задля деескалації та повної імплементації Мінських угод.

Теги: #агресія #боррель
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