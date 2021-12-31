Події

18:39 31.12.2021

Столтенберг та Блінкен перед Новим роком обговорили російську тематику

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Столтенберг та Блінкен перед Новим роком обговорили російську тематику

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном пов'язані з Росією теми.

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується суттєвої концентрації сил РФ поблизу України", - написав він у Twitter у п'ятницю.

"Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - нагадав Столтенберг.

Його розмова з Блінкеном відбулася після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом, що відбулася в четвер увечері.

Теги: #блінкен #столтенберг
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