У новорічну ніч у Харкові громадський транспорт працюватиме довше

У ніч із 31 грудня на 1 січня у Харкові буде продовжено час роботи громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради із посиланням на департамент інфраструктури.

Так, у новорічну ніч метро працюватиме до 3:00, а трамваї, тролейбуси та автобуси комунальної форми власності розвозитимуть пасажирів від станцій метрополітену за основними напрямками до 4:00.

Крім того, забезпечити роботу пасажирського автотранспорту від станцій метро до 4.00 запропонують міським автоперевізникам.