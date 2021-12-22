Події

07:24 22.12.2021

У новорічну ніч у Харкові громадський транспорт працюватиме довше

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У новорічну ніч у Харкові громадський транспорт працюватиме довше

У ніч із 31 грудня на 1 січня у Харкові буде продовжено час роботи громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради із посиланням на департамент інфраструктури.

Так, у новорічну ніч метро працюватиме до 3:00, а трамваї, тролейбуси та автобуси комунальної форми власності розвозитимуть пасажирів від станцій метрополітену за основними напрямками до 4:00.

Крім того, забезпечити роботу пасажирського автотранспорту від станцій метро до 4.00 запропонують міським автоперевізникам.

 

 

Теги: #транспорт #новий_рік #харків
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