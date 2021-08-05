Украинка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде в Токио

Украинка Людмила Лузан на Олимпиаде в Токио получила бронзовую медаль на соревновании в одиночной гребле в каноэ, финишировав третьей в финале на дистанции 200 м.

Как сообщает в Фейсбук Министерство молодежи и спорта Украины, результат Людмины Лузан в финале - 47.034.

Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).

Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.