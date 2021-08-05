События

06:32 05.08.2021

Украинка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде в Токио

1 мин читать
Украинка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде в Токио

Украинка Людмила Лузан на Олимпиаде в Токио получила бронзовую медаль на соревновании в одиночной гребле в каноэ, финишировав третьей в финале на дистанции 200 м.

Как сообщает в Фейсбук Министерство молодежи и спорта Украины, результат Людмины Лузан в финале - 47.034.

Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).

Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.

Теги: #олимпиада #бронза #гребля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:44 05.08.2021
Три украинки вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

Три украинки вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

15:23 04.08.2021
Украинская спортсменка Коляденко завоевала "бронзу" в вольной борьбе на Олимпиаде

Украинская спортсменка Коляденко завоевала "бронзу" в вольной борьбе на Олимпиаде

15:12 04.08.2021
Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

05:57 04.08.2021
Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетает в Польшу

08:31 03.08.2021
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

07:45 03.08.2021
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

14:50 31.07.2021
Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

10:03 29.07.2021
Троих украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио – ФЛАУ

Троих украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио – ФЛАУ

08:35 29.07.2021
24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

05:59 29.07.2021
Украинский пловец Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем

Украинский пловец Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС взял Чауса под домашний круглосуточный арест

По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

Выехавшего в Украину белорусского спортсмена Яковлева заверили в готовности оказывать необходимую помощь - Кулеба

Главу Харьковского облсовета, подозреваемого в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа"

Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раненный

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты - военные

В деле Чауса на лицо провокация взятки – адвокат

Круглосуточный домашний арест Чауса продлится до 18 августа - ВАКС

США планируют ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех въезжающих в страну иностранцев - СМИ

В Хмельницкой области задержан водитель, который стал причиной смерти 4-летнего мальчика в ДТП

Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении т.н. судье "ДНР", незаконно осудившем гражданку Украины

Зеленский с супругой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, спасшей четырех детей во время наводнения в Закарпатской области

Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА