Три украинки вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

Три украинских спортсменки - Ярослава Магучих, Ирина Геращанко и Юлия Левченко вышли в финал Олимпиады в дисциплине прыжки в высоту среди женщин, сообщает Министерство молодежи и спорта Украинына странице Фейсбук в четверг.

Украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко уверенно преодолели высоту 1,95 и стали финалистками Олимпиады-2020.

Спортсменки будут соревноваться за золото уже 7 августа.

Ранее сообщалось, украинка Людмила Лузан завоевала бронзу в финале одиночной гребли в каноэ на Олимпиаде в Токио.

Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.