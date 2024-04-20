Спорт

22:14 20.04.2024

Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 мільйони гривень на дрони та протезування бійців - Кличко

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Кияни, які взяли участь в благодійному забігу на Трухановому острові та аукціоні зі збору коштів на дрони зібрали понад 3 мільйони гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні відбувся благодійний забіг на Трухановому острові. Підтримав активних киян. Також відбувся аукціон зі збору коштів на закупівлю дронів для ГУРу. Усього сьогодні зібрали понад  3 мільйони гривень. Дякую всім, хто допомагає нашим захисникам!" - заявив Віталій Кличко.

Він також розповів, що боксерські рукавички з автографами трьох відомих українських боксерів були продані на аукціоні за 60 тисяч гривень.

"Боксерські рукавички з моїм автографом та які підпишуть іще Володимир Кличко й Олександр Усик, продали на аукціоні за 60 тисяч гривень", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня на Трухановому острові у Києві був організований благодійний забіг Spartan KYIV 2024 на підтримку Головного управління розвідки Міноборони. Метою заходу був збір коштів на FPV-дрони для підрозділів ГУР та на протезування і реабілітацію військових.

 

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