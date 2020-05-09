События

11:23 09.05.2020

У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 50 осіб, зокрема 12 медпрацівників

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У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 50 осіб, зокрема 12 медпрацівників

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено захворювання Covid-19 у 50 осіб, зокрема у 12 медпрацівників, повідомив мер столиці Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

За попередню добу було виявлено 46 нових хворих.

За минулу добу в Києві два летальні випадки.

Наразі у столиці 1771 підтверджений випадок захворювання Covid-19. Померли 34 людини.

За минулу добу захворіли 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, одна семирічна дівчинка та двоє хлопчиків віком до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізовано 22 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 осіб. Загалом коронавірус подолали 134 жителі столиці.

Теги: #кличко #коронавірус #київ
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