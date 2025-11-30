Інтерфакс-Україна
Події
16:31 30.11.2025

Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Сили оборони України зачистили від окупантів село Іванівка Межівської селищної громади у Синельниківському районі Дніпропетровської області на межі з Донецькою областю, повідомляє у неділю OSINT-проєкт DeepState.

Втім, як повідомляють аналітики проєкту, ворог просунувся поблизу Мирнограду Покровського району в Донецькій області.

Згідно з картою проєкту, у Дніпропетровській області звільнено 8,49 кв. км. У Донецькій області ворог збільшив територію під своїм контролем на 1,2 кв. км за рахунок просування у "сірій зоні".

