17:20 27.11.2025

До Коаліції укриттів оголошено внесків на понад 22 млн євро - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/1048

До Коаліції укриттів партнерами уже оголошено внесків на понад 22 млн євро, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Вдячна всім державам, які вже оголосили про свої нові внески на загальну суму понад €22 млн. З них €11 млн внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму унікальному 80-річному досвіду зі створення у системи бомбосховищ. Крім того, €7 млн становить внесок від Швеції, по €2 млн — Литви та Бельгії, €0,5 млн — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами першого установчого засідання Коаліції укриттів МВС України.

За її словами, станом на сьогодні вже побудовано понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

"Уперше в проєкті держбюджету на наступний рік передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках. Сподіваємося на його ухвалення наступного тижня", - додала вона.

Як повідомлялося, в травні 2025 року Україна і Фінляндія підписали спільну заяву про започатковання Коаліції укриттів.

Як повідомив тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль, мета уряду - до 2027 року побудувати 2,3 тис. об’єктів цивільного захисту, а до 2030 року ще додатково 3 тис.

