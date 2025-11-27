Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Високого та Яблукового у Запорізькій області - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська захопили Зелений Гай (Запорізька обл.), свідчать оновлені дані карти DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелений Гай, а також просунувся поблизу Високого та Яблукового", - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося у середу, окупаційні війська за попередню добу мали успіхи на мирноградському, покровському та гуляйпільському напрямках, армія РФ окупувала два села — Промінь у Донецькій області та Високе в Запорізькій області (колишня назва - Червоне).

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 19,5 кв. км щодоби, що було на 10% менше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1 кв. км.