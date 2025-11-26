Інтерфакс-Україна
Події
15:37 26.11.2025

Росіяни захопили два села та просунулись в районі Мирнограда та в Покровську, мали успіх на гуляйпільському напрямку - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська за минулу добу мали успіхи на мирноградському, покровському та гуляйпільському напрямках, армія РФ окупувала два села — Промінь у Донецькій області та Високе в Запорізькій області (колишня назва - Червоне), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Промінь та Високе (окупаційна радянська назва — Червоне)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у середу

Окрім цього, російські піхотні групи просунулися поблизу Мирнограда та в Покровську Донецької області, а також біля сіл Затишшя та Марфопіль на гуляйпільському напрямку.

Як повідомлялося, командування Сил оборони Півдня України зазначило, що на гуляйпільскому напрямку ситуація важка, проте українські сили в оточенні не перебувають, поранених вивозять, логістика підтримується.

Аналітики проєкту раніше у цей день писали про фіксацію руху російських солдатів у районі залізничного вокзалу в Покровську.

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 19,5 кв. км щодоби, що було на 10% менше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1 кв. км.

Теги: #deepstate

