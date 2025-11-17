Окупанти захопили за добу 12 кв. км української землі на 3 напрямках, закріпившись у "сірій зоні" - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися за минулу добу біля сіл Ямпіль Лиманської громади та Новомаркове Костянтинівської громади Краматорського району Донецької області, а також біля сіл Рівнопілля та Новоуспенівське Гуляйпільскої громади Пологівського району Запорізької області.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля та Новоуспенівського", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у понеділок.

При цьому про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться.

Рівнопілля та Новоуспенівське на мапах DeepState показані як окуповані противником, Новомаркове під контролем ЗСУ, Ямпіль частково у "сірій зоні" невизначеного контролю, частково під контролем ЗСУ.

Площа ворожого контролю на гуляйпільському напрямку за минулу добу зросла на 8,13 кв. км при зменшенні "сірої зони" на 8,94 кв. км. На краматорському напрямку, де розташоване Новоуспенівське, площа окупації зросла на 1,62 кв. км при зменшенні "сірої зони" на 1,61 кв. км. На лиманському напрямку площа окупації зросла на 2,41 кв. км, "сіра зона" зменшилась на 2,43 кв. км.

На інших напрямках фронту без змін,

Таким чином, згідно мап DeepState, ворог за минулу добу просунувся на трьох напрямках, захопивши 12,16 кв. км української території, яка раніше перебувала в "сірій зоні", яка, своєю чергою, зменшилась на 12,98 кв. км.

Як повідомлялося, позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.