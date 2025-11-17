Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

Повторний удар було завдано по електропідстанції "Вешкайма" в Ульяновській області РФ потужністю 670 МВА після часткового відновлення її роботи, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Після часткового відновлення підстанції "Вешкайма" в Ульяновській області рф, вона знову була атакована. Нагадаю, що це один з ключових елементів російської енергосистеми. Цей об’єкт забезпечує з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконує функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів росії з військовою промисловістю", - написав Коваленко у Телеграм у понеділок.

У жовтні Коваленко повідомляв про знищення підстанції "Вешкайма" 500 кВ. Пізніше було атаковано таку ж підстанцію "Балашовська" у Волгоградській області РФ, яка, за словами керівника ЦПД, є ключовим об’єктом Південної енергосистеми РФ.