БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

Фото: https://www.facebook.com

Три російських дрони вдарили по одній з ТЕЦ на біомасі Групи компаній "Кліар Енерджі", повідомив її співзасновник Андрій Гріненко.

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Кліар Енерджі збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – написав Гріненко у своєму Facebook у неділю.

Він зазначив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Водночас фото, якими проілюстровано пост, свідчать про значні пошкодження обладнання ТЕЦ.

"Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну", – наголосив Гріненко.

Як повідомлялося, Група компаній "Кліар Енерджі" займається будівництвом та експлуатацією біо-ТЕС, ВЕС, СЕС, станцій дегазації сміттєвих полігонів, також анонсувала реалізацію кількох проєктів газопоршневих установок.

Андрій Гріненко також володіє чеською компанією RSE s.r.o., яка є виробником мобільних когенераційних рішень на базі двигунів MWM та офіційним партнером цієї компанії. RSE стала постачальником газопоршневих установок (ГПУ) для першої черги 20 МВт проєкту Power One, ініційованого Dragon Capital Томаша Фіали та компанією Negen ексглави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.