Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної політики України

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів нараду з військовими та керівниками силових та дипломатичних відомств, на який узгодив основні напрями подальшої санкційної політики країни.

"Узгодив сьогодні основні напрями нашої подальшої санкційної роботи. Це санкції партнерів, до яких ми даємо свої пропозиції, наші санкції, які багато в чому є спільними із санкціями інших європейських країн, а також наші далекобійні санкції, які діють безпосередньо та найшвидше. Перше – значна кількість російських підприємств, які задіяні у виробництві ракет та іншої зброї, досі не підпадає під санкції світу. Ми це виправимо", - написав він у Телеграмі.

Зеленський доручив активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються.

"Друге – доручив активніше працювати з партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються. Найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, і тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів. Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", - зазначив очільник Української держави.

Також президент разом з очільниками розвідувальних та контррозвідувальних відомств визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних ударів по країні-агресору.

"Третє – разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій на найближчий час. Обов’язково все реалізуємо", - запевнив Зеленський.

Також президент підписав укази щодо санкцій України проти осіб, які працюють на російське військове виробництво та на пропаганду. "І кожну схему обходу санкцій будемо й надалі блокувати. Дякую всім, хто допомагає!", - додав Зеленський.