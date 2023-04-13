В Офісі президента України відбувся брифінг для глав дипломатичних місій країн ЄС щодо пріоритетів санкційної політики

В Офісі президента України відбувся брифінг для глав дипломатичних місій країн Європейського Союзу та представництва ЄС в Україні щодо пріоритетів санкційної політики, повідомляється на офіційному порталі глави держави.

"Основну увагу під час заходу було зосереджено на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, зокрема в контексті підготовки 11-го санкційного пакета ЄС, а також на важливості реалізації раніше запроваджених обмежень", - ідеться в повідомленні пресслужби глави держави в четвер.

У брифінгу взяли участь перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, радники керівника Офісу глави держави Владислав Власюк і Дар'я Зарівна.

Як повідомляється, організатори заходу поінформували учасників про результати роботи Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола та української міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.

"Україна вже має практичні напрацювання щодо механізму використання конфіскованих російських активів для відновлення нашої економіки. Закликаємо держави ЄС прискорити доопрацювання нормативно-правової бази та практичних інструментів для використання конфіскованих російських активів за кордоном, необхідних для потреб відбудови України", - зазначила Свириденко. Вона додала, що санкційний режим має посилюватися, доки триває війна.

Радник керівника Офісу глави держави Власюк наголосив на таких санкційних пріоритетах: розширення санкційного тиску на російські банки та "Росатом", посилення санкцій проти пропагандистів і представників шоу-бізнесу РФ, подальші обмеження щодо російського ВПК та високотехнологічних галузей, які мають безпосередній стосунок до виробництва озброєння. При цьому він навів приклади обходу санкцій і закликав до якнайшвидшого усунення наявних прогалин.

"Наступного тижня Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола презентує План дій 2.0 щодо посилення санкцій проти Росії. Перший документ став основою для запровадження багатьох санкційних обмежень, тож сподіваємося, що План 2.0 буде справжньою дорожньою картою для застосування подальших санкцій", - зазначив Власюк.

Як повідомляє пресслужба, Зарівна зупинилася на пріоритетності застосування санкцій до пропагандистів. "Ця війна – також інформаційна. Пропагандисти – одна із запорук існування путінського режиму. Саме вони щодня впливають на мільйони росіян через ЗМІ, стимулюючи ненависть до України та прагнення продовжувати війну", - наголосила вона.

За її словами, на окрему увагу в контексті запровадження персональних санкцій заслуговують і російські чиновники, які "безпосередньо залучені до процесу нелегальної депортації українських дітей. Саме в цьому пріоритетному напрямі найближчим часом активізує роботу спеціальна група з питань захисту та безпеки дітей, яка вже розробляє відповідний план дій", - розповіла Зарівна.