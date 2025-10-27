Шведська Saab планує відкрити в Україні виробництво винищувачів

Шведська компанія Saab має намір відкрити в Україні завод зі збирання літаків у рамках запропонованої угоди про придбання Києвом до 150 винищувачів Gripen, повідомив виданню Financial Time гендиректор компанії Мікаель Йоханссон.

"Це не так просто, але було б чудово створити потужності, принаймні, для кінцевого складання і випробувань, а можливо, і для виробництва деяких деталей в Україні", - сказав Йоханссон.

"Угода з Україною про постачання 100-150 винищувачів більш-менш подвоїть потреби в потужностях", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про намір України закупити до 150 винищувачів Gripen у Швеції за рахунок російських заморожених активів.

Наразі Україна має у своєму розпорядженні винищувачі F-16 американського виробництва, а також французькі винищувачі Mirage.

Gripen - це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.

Джерело: https://www.ft.com/content/9ab0fdf7-3524-4fb9-a0fa-656ce8209ffe