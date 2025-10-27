ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 27 жовтня завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ, повідомляє командування ССО в телеграм-каналі.

"Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово-окупованій території Луганської області України. Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг.