16:14 20.10.2025

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас призначила спеціального представника для координації зусиль для боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Відповідне оголошення вона зробила у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС

"Щодо "Тіньового флоту". Московський "Тіньовий флот" фінансує війну Росії та діє як стартовий майданчик для гібридних атак. Сьогодні міністри обговорили більш рішучу відповідь, включаючи розширення повноважень щодо висадки на судна "Тіньового флоту". Я також призначив спеціального посланника, який тепер є координатором, для збору передового досвіду різних держав-членів Союзу, а також для того, щоб діяти швидше з цих питань", - анонсувала Каллас.

Вона переконана, що для того, щоб "ще більше скоротити російське військове фінансування, нам потрібен більш рішучий загальноєвропейський підхід проти Тіньового флоту".

