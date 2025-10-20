Оголошене відкриття Лувра після пограбування так і не відбулося - ЗМІ

Паризький музей Лувр, який вранці в понеділок оголосив про своє відкриття, в кінцевому рахунку залишиться закритим на весь день, передає без подробиць телеканал BFMTV.

Раніше той же телеканал з посиланням на прес-службу Лувра повідомив, що найбільший музей світу, який напередодні зазнав пограбування, відкриється для відвідувачів.

Як повідомлялося, в неділю вранці кілька грабіжників проникли в галерею, де зберігалися "коштовності французької корони". Було викрадено вісім прикрас "неоціненної культурної спадщини", за заявою міністра культури Рашиди Даті.

Грабіжникам вдалося втекти. Паризький прокурор повідомив, що, за однією з гіпотез події, це справа рук організованої злочинності.

За інформацією BFMTV, президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що дорогоцінні музейні експонати будуть знайдені, а "винні постануть перед судом". "Для цього вживаються всі можливі заходи під керівництвом паризької прокуратури", - заявив президент республіки.