Американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України

Міністерство економіки України та американська корпорація Bell Helicopter підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає зокрема, створення на українській території виробничих і сервісних центрів для гелікоптерної техніки, а також відкриття офіційного представництва компанії в Україні, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

"Міністерство економіки України та провідна американська корпорація Bell Helicopter офіційно підписали Меморандум про взаєморозуміння, який відкриває нові горизонти для співпраці у галузі авіаційних технологій. Цей документ став черговим підтвердженням стратегічного характеру промислових зв’язків між нашими державами", - написала Стефанішина у телеграм-каналі у четвер за підсумками події, що відбулася під час міжнародної виставки AUSA2025 у Вашингтоні.

За її словами, меморандум охоплює широкий спектр напрямків співробітництва. Зокрема, передбачається створення на українській території виробничих і сервісних центрів для гелікоптерної техніки, а також відкриття офіційного представництва Bell в Україні. "Важливою складовою угоди стане локалізація процесів складання, технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки безпосередньо в нашій країні", - наголосила вона.

Стефанішина також зазначила, що особлива увага в межах домовленостей приділяється розвитку людського капіталу. Документ передбачає організацію комплексних програм навчання та стажування для українських спеціалістів авіаційної галузі. Це дозволить вітчизняним фахівцям опанувати передові технології та світові стандарти виробництва, що суттєво підвищить конкурентоспроможність українського авіапрому.

"Підписання цього меморандуму несе важливе стратегічне значення для української економіки. Передача передових технологій і створення нових робочих місць стануть сильним імпульсом для розвитку високотехнологічного сектору нашої держави. Це рішення одного з визнаних світових лідерів авіабудування є яскравим свідченням довіри до промислового потенціалу України та її перспектив", - резюмувала Стефанішина.