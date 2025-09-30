Інтерфакс-Україна
Події
19:00 30.09.2025

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

1 хв читати
Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, рух поїздів сумського та чернігівського напрямків здійснюватиметься за допомогою резервних тепловозів і з затримками. Зокрема, поїзд №143 Суми – Львів затримується на сім годин, поїзд №144 Львів - Суми також вирушить у зворотному напрямку із запізненням.

"Заздалегідь приносимо вибачення за всі вимушені затримки, будемо їх скорочувати, а також - вже традиційно - потурбуємось про безпечні пересадки. Слідкувати за затримками можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform ", - додали в УЗ.

Наразі проводиться обстеження пошкодженої колії.

Раніше повідомлялося, що рух на ніжинському напрямку протягом вівторка забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/та до Чернігова, Сум і Шостки.

Теги: #укрзалізниця #чернігівщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 30.09.2025
Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

14:44 30.09.2025
Поїзди чернігівського напрямку ще не повернулися до звичного графіку через нічний обстріл - УЗ

Поїзди чернігівського напрямку ще не повернулися до звичного графіку через нічний обстріл - УЗ

15:04 29.09.2025
Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

11:38 29.09.2025
Житель Херсона загинув під російським обстрілом

Житель Херсона загинув під російським обстрілом

03:34 29.09.2025
Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

11:04 27.09.2025
УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

10:36 27.09.2025
Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

08:58 27.09.2025
Ворожі дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини

Ворожі дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини

13:17 26.09.2025
Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

12:41 26.09.2025
Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

В Україні з’явилася платформа Chapter Ukraine про українські книжки в іноземних перекладах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА