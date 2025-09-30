Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, рух поїздів сумського та чернігівського напрямків здійснюватиметься за допомогою резервних тепловозів і з затримками. Зокрема, поїзд №143 Суми – Львів затримується на сім годин, поїзд №144 Львів - Суми також вирушить у зворотному напрямку із запізненням.

"Заздалегідь приносимо вибачення за всі вимушені затримки, будемо їх скорочувати, а також - вже традиційно - потурбуємось про безпечні пересадки. Слідкувати за затримками можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform ", - додали в УЗ.

Наразі проводиться обстеження пошкодженої колії.

Раніше повідомлялося, що рух на ніжинському напрямку протягом вівторка забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/та до Чернігова, Сум і Шостки.