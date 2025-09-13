Інтерфакс-Україна
16:32 13.09.2025

Зеленський привітав причетних з Днем українського кіно

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно зустрівся з представниками кіноіндустрії, їхніми рідними і відзначив державними нагородами та Державною премією України імені Олександра Довженка 2025 року.

"Щиро вітаю всіх причетних із професійним днем. Сьогодні це не тільки індустрія – це про дещо більше. Найбільша перемога українського кіно: воно є, існує, живе, надихає", - написав він у телеграмі у суботу.

Як повідомлялося, Зеленський присудив державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року творчому колективу — режисерці та сценаристці Жанні Озірній, актору Роману Луцькому, акторці Ірині Нірші — за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".

 

