ЗСУ звільнили село Мирне біля Куп'янська – ОСУВ "Дніпро"

Українські сили оборони звільнили село Мирне біля Купянська, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", - розказав Трегубов у коментарі "Суспільному".

Між тим, аналітичний центр DeepState за 29 серпня повідомив, що Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області. Раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто. Тепер ці позиції повернулися під контроль Сил оборони України.

Джерело: https://suspilne.media/kharkiv/1102928-bila-kupanska-zsu-zvilnili-selo-z-akogo-rosiani-kontroluvali-trasu-na-misto/