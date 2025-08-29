Зеленський: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані зараз відбувається війна, пропонують буферну зону, важка зброя і так знаходиться біля 10 км один від одного, бо вражається дронами, і ця буферна зона існує, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки ті, хто не розуміють, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати (буферну зону – ІФУ-У)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", - зауважив президент.