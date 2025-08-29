Інтерфакс-Україна
Події
15:21 29.08.2025

Зеленський: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

1 хв читати
Зеленський: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані зараз відбувається війна, пропонують буферну зону, важка зброя і так знаходиться біля 10 км один від одного, бо вражається дронами, і ця буферна зона існує, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки ті, хто не розуміють, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, якщо РФ "хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати (буферну зону – ІФУ-У)".

"Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", - зауважив президент.

Теги: #буферна_зона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 23.05.2025
Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

20:43 22.05.2025
МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

18:03 22.05.2025
Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

16:19 10.05.2025
Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

14:47 21.03.2025
Ізраїль розширить буферну зону на кордоні з Газою, якщо ХАМАС не відпустить заручників - міністр оборони

Ізраїль розширить буферну зону на кордоні з Газою, якщо ХАМАС не відпустить заручників - міністр оборони

22:15 26.01.2025
Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків - Зеленський

Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків - Зеленський

17:07 14.08.2024
Створення буферної зони на території Курської області - спроба захисту прикордонних районів від щоденних ворожих обстрілів - Клименко

Створення буферної зони на території Курської області - спроба захисту прикордонних районів від щоденних ворожих обстрілів - Клименко

16:33 14.08.2024
У буферній зоні в Курській області мають забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів - Лубінець

У буферній зоні в Курській області мають забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів - Лубінець

16:26 14.08.2024
Учасники наради щодо Курської області за участю Зеленського обговорили доступ МКЧХ, ООН та організацій для гуманітарних заходів - омбудсмен

Учасники наради щодо Курської області за участю Зеленського обговорили доступ МКЧХ, ООН та організацій для гуманітарних заходів - омбудсмен

16:09 14.08.2024
Українські військові з метою самооборони сформували буферну зону на території Курської області - омбудсмен

Українські військові з метою самооборони сформували буферну зону на території Курської області - омбудсмен

ВАЖЛИВЕ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

ОСТАННЄ

Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років був узгоджений, щоб діти закінчували українські школи, – Зеленський

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Ізраїль відмовляється від гуманітарних пауз у Газі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА