10:12 28.08.2025

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

У Харкові з вересня навчання почнеться у семи підземних школах і шести станціях метрополітену, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми сьогодні не можемо собі дозволити, щоб діти навчалися на поверхні. Тому ми будуємо підземні школи і першими переобладнали шість станцій метрополітену, де сьогодні діти мають можливість вчитися… Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще 7 шкіл під землею", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, в перший клас в Харкові піде 6 тис. Першокласників.

"Ми будемо проводити в підземних школах свята 1 вересня. Для нас це дуже важливо, бо це емоція наших маленьких містян", - додав він.

Теги: #харків #терехов #навчання #підземна_школа

