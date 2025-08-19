Пожежі в Іспанії охопили за добу ще 30 тис. га

Природні пожежі, що вирують в Іспанії, поширилися за добу ще на 30 тис. га, повідомляють у вівторок європейські ЗМІ із посиланням на Європейську інформаційну систему про лісові пожежі.

Таким чином, від початку 2025 року від пожеж постраждали близько 373 тис. га іспанських територій. Це - рекордно високий показник для країни. Колишній рекорд було встановлено 2022 року, коли вогонь охопив 306 тис. га.

Основні осередки загоряння розташовані в автономних співтовариствах Галісія, Кастилія-Леон, Астурія та Естремадура.

У пожежах, що вирують нині, загинуло щонайменше четверо людей. Понад 30 тис. жителів евакуювали.