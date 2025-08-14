Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні
Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні (МБКД) запрацював в Україні, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).
"Відтепер інформація про чинну та нову містобудівну документацію доступна онлайн на kadastr.gov.ua", – йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні до МБКД підключилися 1015 громад, а 1237 громад отримали повноваження замовників документації. База порталу містить 1,8 тис. чинних містобудівних документацій та 91 проєктну.
Частина даних не відображається з міркувань безпеки під час воєнного стану.
Зазначається, що впровадження містобудівного кадастру – ключовий етап цифровізації містобудування. Портал дозволяє переглядати геодані на мапі, пришвидшує отримання дозволів, унеможливлює втрату або підробку документів.
Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні розпочав роботу 1 жовтня 2024 року.