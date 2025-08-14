Інтерфакс-Україна
Події
16:21 14.08.2025

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні (МБКД) запрацював в Україні, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Відтепер інформація про чинну та нову містобудівну документацію доступна онлайн на kadastr.gov.ua", – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні до МБКД підключилися 1015 громад, а 1237 громад отримали повноваження замовників документації. База порталу містить 1,8 тис. чинних містобудівних документацій та 91 проєктну.

Частина даних не відображається з міркувань безпеки під час воєнного стану.

Зазначається, що впровадження містобудівного кадастру – ключовий етап цифровізації містобудування. Портал дозволяє переглядати геодані на мапі, пришвидшує отримання дозволів, унеможливлює втрату або підробку документів.

Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні розпочав роботу 1 жовтня 2024 року.

