19:04 10.08.2025

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

1 хв читати
Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Восьмеро цивільних постраждали внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані- такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога. Рятувальна операція продовжується", - написав Федоров у телеграм-каналі.

 

