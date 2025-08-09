Інтерфакс-Україна
Події
08:27 09.08.2025

Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

1 хв читати
Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Протягом минулої доби, з 06:00 8 серпня по 06:00 9 серпня 2025 року, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували численні населені пункти Херсонської області, через російську агресію загинула одна людина, ще троє отримали поранення, серед них — одна дитина.

Російські військові влучали по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодивши дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Окрім цього, було понівечено тролейбус, приватні гаражі та автомобілі.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина".

 

Теги: #обстрел #херсонская_область

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

ОСТАННЄ

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА