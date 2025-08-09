Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Протягом минулої доби, з 06:00 8 серпня по 06:00 9 серпня 2025 року, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували численні населені пункти Херсонської області, через російську агресію загинула одна людина, ще троє отримали поранення, серед них — одна дитина.

Російські військові влучали по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодивши дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Окрім цього, було понівечено тролейбус, приватні гаражі та автомобілі.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина".