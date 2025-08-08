Інтерфакс-Україна
16:07 08.08.2025

Через обстріли РФ на Донеччині знеструмлено шахту, 77 гірняків підняли на поверхню – ОВА

Внаслідок обстрілу окупаційної армії РФ у Донецькій області було знеструмлено об’єкти вугільної галузі, на той час там перебувало 77 шахтарів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у п'ятницю.

"У ніч з 7 на 8 серпня внаслідок чергового обстрілу російських військ на Донеччині було знеструмлено об’єкти вугільної галузі. У цей момент під землею перебували 77 шахтарів. Усіх гірників вдалося підняти на поверхню, ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

Філашкін подякував рятувальникам, енергетикам та шахтарям за професіоналізм і злагоджені дії.

