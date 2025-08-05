Окупанти атакували Лозову 33 БпЛА - Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 6 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Лозова загинув 55-річний чоловік; постраждали 10 людей, зокрема 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка; у с. Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що з 2.45 до 4.40 ранку російські військові атакували Лозоову, за попередніми даними, 33 БпЛА. Через це пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. Горіли дахи депо та вокзалу.

"Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед 10 постраждалих – 4 залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще 5 людей, зокрема 2 дітей, зазнали гострої реакції на стрес, один чоловік отримав поранення склом", - написав Синєгубов.