Інтерфакс-Україна
Події
22:26 28.07.2025

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА в Сумській області – ОВА

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Одна людина постраждала через атаку російських ударних дронів по Буринській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм в понеділок.

"Близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду чотирма ударними БпЛА. Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів", - написав у повідомленні Григоров.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/316

Теги: #сумська #постраждала #атака #бпла

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