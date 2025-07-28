Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих ударних БпЛА в Сумській області – ОВА

Одна людина постраждала через атаку російських ударних дронів по Буринській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм в понеділок.

"Близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду чотирма ударними БпЛА. Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів", - написав у повідомленні Григоров.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/316