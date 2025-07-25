Інтерфакс-Україна
Події
19:08 25.07.2025

Посол України в КНР Нечитайло вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну

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Посол України в КНР Нечитайло вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну

Надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці Олександр Нечитайло вручив вірчі грамоти голові КНР Сі Цзіньпіну.

Як повідомляється на сторінці посольства України в КНР, церемонія відбулася у Домі народних зборів в Пекіні у п'ятницю.

"Вручення вірчих грамот — це не лише початок офіційної місії Посла, а й важлива дипломатична подія, яка відкриває новий етап у відносинах між Україною та Китаєм", - йдеться в повідопленні.

У церемонії також взяв участь Міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Після вручення грамот голова КНР виступив перед главами дипломатичних місій із промовою, у якій підкреслив важливість міжнародної співпраці з метою міцного захисту світового порядку, в основі якого лежить міжнародне право і ООН. Сі Цзіньпін закликав нових послів сприяти розвитку дружніх відносин та зміцненню контактів між народами.

Як повідомлялося, Нечитайло 12 травня вручив копії вірчих грамот заступнику міністра – директору Департаменту протоколу Міністерства закордонних справ КНР Хун Лею.

Під час бесіди було обговорено питання взаємодії між Україною та Китаєм у різних сферах. Посол Нечитайло наголосив на готовності України до подальшого розвитку двосторонніх відносин, зміцнення політичного діалогу та розширення співробітництва на торговельно-економічному, інвестиційному та гуманітарному напрямках.

Президент України Володимир Зеленський призначив 7 квітня послом України в КНР Нечитайла, який до травня 2022 року обіймав посади посла України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах та у Демократичній Республіці Східний Тимор (Тимор-Лешті).

 

Теги: #вірчі_грамоти #кнр

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