Інтерфакс-Україна
Події
15:13 23.07.2025

Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані минулого тижня в трьох областях – МОЗ

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Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані минулого тижня в трьох областях – МОЗ

Спалахи гострих кишкових інфекцій були зафіксовані з 14 по 20 липня в трьох областях, захворіли 70 осіб, в тому числі 19 дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, спалахи, зокрема, були зафіксовані в Запорізькій, Івано-Франківській та у Львівській областях.

Всі недужі отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.

МОЗ нагадує, що кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку. Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця. Збудники кишкових інфекцій найчастіше містяться в сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах. Ризики інфікування зростають під час порушення умов зберігання таких продуктів (при недотриманні температурного режиму, строків придатності або правил транспортування).

Теги: #моз #кишкові_інфекції

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