П'ятеро дітей з Лозової, яких вивезли до РФ у перші дні повномасштабної війни, повернули до України

Фото: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy

З РФ до України повернули п'ятеро дітей, які народилися і виросли в Лозовській громаді (Харківська обл), повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"У перші дні війни вони були на території Харківщини, яку ворог стрімко окупував. Знадобилися роки, щоб повернути рідних братів та сестер в Україну", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він подякував за сприяння у поверненні дітей уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, Координаційному центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову, Службі у справах дітей ХОВА, БО "БФ Волонтери: Дорослі-Дітям" та Службі у справах дітей Лозівської громади.