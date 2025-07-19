Інтерфакс-Україна
Події
21:07 19.07.2025

П'ятеро дітей з Лозової, яких вивезли до РФ у перші дні повномасштабної війни, повернули до України

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П'ятеро дітей з Лозової, яких вивезли до РФ у перші дні повномасштабної війни, повернули до України
Фото: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy

З РФ до України повернули п'ятеро дітей, які народилися і виросли в Лозовській громаді (Харківська обл), повідомив міський голова Сергій Зеленський. 

"У перші дні війни вони були на території Харківщини, яку ворог стрімко окупував. Знадобилися роки, щоб повернути рідних братів та сестер в Україну", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він подякував за сприяння у поверненні дітей уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, Координаційному центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову, Службі у справах дітей ХОВА, БО "БФ Волонтери: Дорослі-Дітям" та Службі у справах дітей Лозівської громади.

 

Теги: #харків #діти #рф #повернення

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