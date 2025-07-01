Інтерфакс-Україна
Події
11:04 01.07.2025

Водій злив залишки бетону в лісі на території Національного природного парку "Голосіївський"

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Водій злив залишки бетону в лісі на території Національного природного парку "Голосіївський"

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно водія бетонозмішувача, який злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Таким чином чоловік забруднив землю на території комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", що входить до Національного природного парку "Голосіївський"", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок вказаних протиправних дій спричинено шкоду у розмірі 86 тис. грн, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ч. 1 ст. 252 КК України).

Обвинувачений відшкодував завдані збитки в повному обсязі.

 

Теги: #голосіївський_парк #бетон

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