Інтерфакс-Україна
Події
10:59 25.06.2025

На Київщині затримано громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей

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На Київщині затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Операція проводилась за координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України. Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. В Україні чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Теги: #збоченець #американець

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